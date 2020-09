Industria, ordini e fatturato si confermano in aumento a luglio (Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – Prosegue la ripresa del fatturato dell’Industria che, al netto dei fattori stagionali, segna risultati positivi sia nel confronto con il mese precedente (+8,1%), sia su base trimestrale (+11,1%). La crescita registrata negli ultimi tre mesi riduce il gap rispetto ai livelli precedenti l’adozione delle misure di contenimento della pandemia, che tuttavia permane ancora ampio (-7,7% rispetto a febbraio, al netto della stagionalità). E’ quanto rileva l’ultimo rapporto dell’Istat, secondo cui la variazione congiunturale riflette risultati positivi su entrambi i mercati: +9% quello interno e +6,5% quello estero. L’incremento è diffuso a tutti i principali raggruppamenti di industrie, molto ampi per l’energia e per i beni strumentali (rispettivamente +21,8% e +20,6%) e più ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 18 settembre 2020) (Teleborsa) – Prosegue la ripresa deldell’che, al netto dei fattori stagionali, segna risultati positivi sia nel confronto con il mese precedente (+8,1%), sia su base trimestrale (+11,1%). La crescita registrata negli ultimi tre mesi riduce il gap rispetto ai livelli precedenti l’adozione delle misure di contenimento della pandemia, che tuttavia permane ancora ampio (-7,7% rispetto a febbraio, al netto della stagionalità). E’ quanto rileva l’ultimo rapporto dell’Istat, secondo cui la variazione congiunturale riflette risultati positivi su entrambi i mercati: +9% quello interno e +6,5% quello estero. L’incremento è diffuso a tutti i principali raggruppamenti di industrie, molto ampi per l’energia e per i beni strumentali (rispettivamente +21,8% e +20,6%) e più ...

