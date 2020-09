“Ho fatto piccoli ritocchi”, Gianni Sperti svela di avere “ceduto” alla chirurgia e difende Gemma Galgani (Di venerdì 18 settembre 2020) Gianni Sperti e Tina Cipollari, amatissimi opinionisti di Uomini e Donne, intervistati dal Magazine ufficiale del dating show, hanno parlato del lifting di Gemma Galgani, dama torinese che ha deciso di darsi una “rinfrescata” al volto. Uomini e Donne, Gianni Sperti e Tina Cipollari commentano i ritocchini di Gemma Galgani Non definirei quello di Gemma... L'articolo “Ho fatto piccoli ritocchi”, Gianni Sperti svela di avere “ceduto” alla chirurgia e difende Gemma Galgani proviene da Blog Tivvù - La tivvù ... Leggi su blogtivvu (Di venerdì 18 settembre 2020)e Tina Cipollari, amatissimi opinionisti di Uomini e Donne, intervistati dal Magazine ufficiale del dating show, hanno parlato del lifting di, dama torinese che ha deciso di darsi una “rinfrescata” al volto. Uomini e Donne,e Tina Cipollari commentano i ritocchini diNon definirei quello di... L'articolo “Horitocchi”,di“ceduto”proviene da Blog Tivvù - La tivvù ...

virginiaraggi : Il Pd non vuole lo stadio. Per me lo stadio della Roma deve andare avanti. Ho fatto fare una due diligence, un cont… - borghi_claudio : Ho deciso, mi sento abbastanza bene per provare a venire a Firenze, stasera alle 18 per abbracciare… - TeresaBellanova : Il ministro Gualtieri, così come altri ministri del Pd dice che Emiliano ha fatto un lavoro straordinario in Puglia… - nellolacandela : @iimapotatoo no amo sono stupida ahah ho fatto - _happilyclown : Il fatto è che sto piangendo perché anche io voglio incontrare Harry, ne ho bisogno. Però davvero sono così felice… -