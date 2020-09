GF Vip | Signorini ' zittisce' Leali | Mussolini ha fatto cose orribili La politica deve restare fuoci dalla Casa

Leggi su blogo

(Di sabato 19 settembre 2020) Se c'è una marca nella conduzione del GF Vip di Alfonsoè che le questioni socio-politiche davvero delicate tendono a non diventare oggetto di 'turning-point' narrativi. Questa almeno la sensazione nel vederlo rubare qualche minuto di trasmissione nella seconda puntata, in onda venerdì 18 settembre, per fare un paio di precisazioni piuttosto secche sulle dichiarazioni fatte da Fausto'chiacchierando' dicon i suoi coinquilini. pubblicato su TVBlog.it 18 settembre 2020 23:45.