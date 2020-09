Francesca Pepe varca la porta rossa | Ultimi concorrenti entrano al GF Vip (Di sabato 19 settembre 2020) Dalla modella Francesca Pepe che varca la porta rossa, passando per gli ingressi speciali della Pupo porta, entrano nella Casa anche gli Ultimi concorrenti del GF Vip. Da questa sera, venerdì 18 settembre 2020, il cast del Grande Fratello Vip è al completo: da Francesca Pepe che varca la porta rossa, passando per Paolo Brosio … L'articolo Francesca Pepe varca la porta rossa Ultimi concorrenti entrano al GF Vip proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di sabato 19 settembre 2020) Dalla modellachela, passando per gli ingressi speciali della Puponella Casa anche glidel GF Vip. Da questa sera, venerdì 18 settembre 2020, il cast del Grande Fratello Vip è al completo: dachela, passando per Paolo Brosio … L'articololaal GF Vip proviene da www.meteoweek.com.

Francesca Pepe è nata a Carrara ed è arrivata seconda a Miss Europa 2016. Nel corso degli anni è divenuta famosa anche per avere avuto una relazione con Vittorio Sgarbi ed avere posato per Playboy. Tr ...

GF Vip, Francesca Pepe in una posizione molto ‘particolare’: gambe alzate, temperatura bollente

Mancano poche ore al suo ingresso nella casa del GF Vip, ma la bellissima Francesca Pepe ha già catalizzato l’attenzione dei fan postando una foto in una posizione molto “particolare”: temperatura bol ...

"Grande Fratello Vip", clicca e segui in diretta la seconda puntata

Serata di nuovi ingressi nella Casa di “Grande Fratello Vip”. Alfonso Signorini conduce la seconda puntata del reality insieme agli opinionisti Pupo e all’ex gieffina Antonella Elia. Varcheranno la Po ...

