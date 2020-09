Fausto Leali, il caso su Mussolini: nessuna squalifica, Signorini interviene (Di sabato 19 settembre 2020) Fausto Leali al Grande Fratello Vip è stato duramente criticato dal pubblico, a causa di una sua dichiarazione su Mussolini. La nuova edizione del programma è iniziata solo qualche giorno fa e già i telespettatori si aspettavano la prima squalifica. Il cantante è, infatti, finito in una vera e propria bufera mediatica. Di certo le … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 19 settembre 2020)al Grande Fratello Vip è stato duramente criticato dal pubblico, a causa di una sua dichiarazione su. La nuova edizione del programma è iniziata solo qualche giorno fa e già i telespettatori si aspettavano la prima. Il cantante è, infatti, finito in una vera e propria bufera mediatica. Di certo le … L'articolo proviene da Gossip e Tv.

