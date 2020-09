F1 News | Stroll infrange il regolamento? Test segreto a Imola con una GP2 (Di venerdì 18 settembre 2020) Stroll conosce la pista in riva al Santerno dal 2014 quando fece il suo debutto in Formula 4, campionato che poi vinse proprio con il team di Rosin che è stato rilevato dal padre Lawrence. Lance ha ripreso confidenza con una vecchia monoposto, stante il divieto di girare per i piloti di F1 sui nuovi circuiti che la F1 ha messo in calendario nel 2020. Il blocco, votato all’unanimità dai team a metà agosto, ha stabilito che nessuno potrà essere autorizzato a sfruttare i nuovi tracciati sia per controllare i costi, sia per non concedere vantaggi rispetto a chi non sarebbe in grado di effettuare un Test. Dato che al Mugello si è già corso domenica scorsa, rimangono in “osservazione” Portimao, Nurburgring e Imola. L’impianto portoghese vedrebbe le F1 debuttare, mentre ... Leggi su giornal (Di venerdì 18 settembre 2020)conosce la pista in riva al Santerno dal 2014 quando fece il suo debutto in Formula 4, campionato che poi vinse proprio con il team di Rosin che è stato rilevato dal padre Lawrence. Lance ha ripreso confidenza con una vecchia monoposto, stante il divieto di girare per i piloti di F1 sui nuovi circuiti che la F1 ha messo in calendario nel 2020. Il blocco, votato all’unanimità dai team a metà agosto, ha stabilito che nessuno potrà essere autorizzato a sfruttare i nuovi tracciati sia per controllare i costi, sia per non concedere vantaggi rispetto a chi non sarebbe in grado di effettuare un. Dato che al Mugello si è già corso domenica scorsa, rimangono in “osservazione” Portimao, Nurburgring e. L’impianto portoghese vedrebbe le F1 debuttare, mentre ...

Il canadese mercoledì ha ripreso confidenza con la pista dell'Enzo e Dino Ferrari con una GP2 della Prema: Lance non ha potuto cimentarsi con una F1 come aveva fatto l'AlphaTauri dopo il lockdown per ...

