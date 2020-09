Elisabetta Gregoraci | quelle parole sulla rottura | che frecciatine!

GrandeFratello : Serata di nuovi ingressi nella Casa di #GFVIP. Varcheranno la Porta Rossa: Elisabetta Gregoraci, Fulvio Abbate, Ste… - confuangi : #GFvip ecco Elisabetta Gregoraci la approvo come new entry e anche Myriam Catania - Olty86 : Elisabetta gregoraci, sparlaci di Briatore e dicci di tutto! #GFVIP - GretaSmara : Si può avere da ridire di tutto su Elisabetta Gregoraci però è una figa da paura #GFVIP - Mirkuz134 : Boh, io già PIENO di Elisabetta Gregoraci #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci

Il 14 settembre è partita la nuova edizione del GF Vip 2020 che ha riaperto i battenti dopo che l'ultima edizione si era chiusa in anticipato alla luce dell'emergenza Coronavirus e le disposizioni del ...Va in onda venerdì 18 settembre la seconda puntata Grande Fratello Vip 2020, la seconda edizione di quest’anno con Alfonso Signorini alla conduzione e Pupo e Antonella Elia nelle vesti di opinionisti.Nella seconda puntata del Grande Fratello Vip, in onda il 18 settembre, oltre all’ingresso dei nove concorrenti rimanenti che vanno a completare il cast, ci saranno altre sorprese per gli abitanti del ...