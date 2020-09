Due ' fungiatt' dispersi sulle Orobie | ritrovati dopo ore di angoscia

(Di venerdì 18 settembre 2020) '' bergamaschi si perdono in Val Bodengo, recuperati dal soccorso alpino 16 settembre 2020 Cercatore di funghi scivola per oltre 200 metri finendo nel greto di un torrente: ricoverato in gravi ...

Ieri, intanto, un altro fungiatt è morto nella zona dell’invaso di Fusino: si tratta di un turista 69enne di Giussano (Monza), in vacanza a Grosio, stroncato da un infarto mentre era impegnato nella ...Un fungiatt ieri è morto Casargo. L’ennesima vittima è un pensionato di 72 anni di Castello Brianza, Paolo Colombo. È il secondo cercatore di funghi morto in due giorni in provincia di Lecco: l’altro ...Valvarrone (Valvarron) - Due cercatori di funghi morti in due giorni in Valvarrone. A perdere la vita un 73enne di Castello Brianza e un 56enne residente a Milano. La prima tragedia nel tardo pomerigg ...