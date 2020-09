Carolyn Smith | ‘Continuo le cure per il tumore | ma ho tanti progetti’

(Di venerdì 18 settembre 2020)è intervenuta nella puntata di Storie Italiane in onda su Rai1 il 19 settembre per raccontarsi alla vigilia della partenza di Ballando con le stelle. Eleonora Daniele ha ospitato la storica presidentessa della giuria di Ballando con le stelle che si è mostrata a cuore aperto, parlando della malattia ma anche della nuova edizione dello show condotto da Milly Carlucci. A Storie Italianesulha rivelato: “Pensavo di aver finito le, invece devo continuare con le terapie ogni tre settimane. Mi sento bene sia fisicamente che psicologicamente, anche se non è facile, dopo cinque anni, assumere sempre medicinali”.e le fake news sulla sua salute: ‘Non sto morendo, sono ...

Adnkronos : #CarolynSmith: 'Continuo le cure ma sono pronta per #Ballando' - fisco24_info : Carolyn Smith: 'Continuo le cure ma sono pronta per Ballando' : La storica presidentessa di giuria del programma a… - IncontriClub : Carolyn Smith ha perso 12 chili: la trasformazione - Grillino_eFiero : RT @RaiPortaaPorta: Questa sera con noi ci saranno Luigi Di Maio, Luciano Fontana, Milly Carlucci, Paolo Belli, Carolyn Smith e i ballerini… - DarioPanzac89 : RT @RaiPortaaPorta: Questa sera con noi ci saranno Luigi Di Maio, Luciano Fontana, Milly Carlucci, Paolo Belli, Carolyn Smith e i ballerini… -

Ultime Notizie dalla rete : Carolyn Smith

Ecco le coppie Barbara Bouchet - Stefano Oradei; Lina Sastri - Simone Di Pasquale; Rosalinda Celentano - Tinna Hoffman; Vittoria Schisano - Marco De Angelis; Elisa Isoardi - Raimondo Todaro; Alessandr ...Si è chiusa con la lunga intervista di Carolyn Smith la puntata di Storie Italiane di oggi, venerdì 18 settembre 2020. La padrona di casa Eleonora Daniele ha infatti ospitato la storica presidente del ...Le lacrime agli occhi per l’emozione, Carolyn Smith in rosso nello studio di Storie Italiane è un mix di bellezza, energia e solarità (Foto). Si fa forza e non piange ma i suoi occhi lucidi non sono u ...