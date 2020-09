Calciomercato | le trattative dei club di Serie C

(Di venerdì 18 settembre 2020) Mercato diC molto vivo con il Catania che ieri ha ufficializzato Reginaldo arrivato dalla Reggina (biennale). Il Bari ufficializza De Risio e Celiento (Catanzaro) e D’Orazio (Cosenza), mentre a Palermo arriva lo svincolato Odjer (Trapani). Il Perugia ingaggia l’attaccante Murano (era al Potenza), il Catanzaro chiude per il centrocampista Verna dal Pisa (era a Terni). Il Cesena prende Favale dalla Reggiana, Manconi passa dal Perugia all’AlbinoLeffe. L’Alessandria ottiene Stjepovic dalla Samp, la Pro Vercelli ha il via libera dalla Fiorentina per il difensore bulgaro Hristov. Avellino: Santaniello e Pane dal Picerno. ITA Sport Press.

TORINO – Potrebbero aprirsi degli scenari inaspettati in questa parte finale del calciomercato estivo ... divenendo comunitario, la trattativa con la Juventus potrebbe riaprirsi e giungere a buon fine ...C’è ancora qualche dettaglio prima di chiudere l’affare Milik alla Roma. Il polacco si sottoporrà ad una visita specialistica. Under ai saluti Milik alla Roma, c’è ancora qualche dettaglio da risolver ...I ritardi sono dovuti ad una condizione generale del post-ripresa causa pandemia Covid-19, i tempi per il calciomercato si sono allungati ... o telefonate con ex compagni di squadra, diventano ...