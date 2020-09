Cagliari Godin, ore decisive: il difensore si avvicina ai rossoblù (Di venerdì 18 settembre 2020) Cagliari Godin, ore decisive: il difensore si avvicina ai rossoblù. Le parti sono sempre più vicine dopo i problemi degli ultimi giorni Il Cagliari rischia di piazzare il colpaccio. Nelle ultime ore – come riportato dal portale gianlucadimarzio.com – la trattativa per arrivare a Diego Godin sembra essersi definitivamente sbloccata. I problemi – si legge – che hanno rallentato i contatti stanno diminuendo e le parti sono sempre più vicine. Le prossime ore potrebbero essere decisive per la fumata bianca: Godin è sempre più vicino al Cagliari. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 18 settembre 2020), ore: ilsiai rossoblù. Le parti sono sempre più vicine dopo i problemi degli ultimi giorni Ilrischia di piazzare il colpaccio. Nelle ultime ore – come riportato dal portale gianlucadimarzio.com – la trattativa per arrivare a Diegosembra essersi definitivamente sbloccata. I problemi – si legge – che hanno rallentato i contatti stanno diminuendo e le parti sono sempre più vicine. Le prossime ore potrebbero essereper la fumata bianca:è sempre più vicino al. Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : Momento di stand-by per il passaggio di #Godin al #Cagliari e si torna a pensare a #Fazio - AlfredoPedulla : #Godin-#Cagliari: c’è l’intenzione di tutti, si sta lavorando no stop. Godin non vuole prendere in esame altre proposte - AlfredoPedulla : #Godin-#Cagliari: balla un milione e mezzo. Si riparte domani, è una di quelle storie-sfinimento che non mancano mai - _enz29 : RT @FcInterNewsit: Godin ora è davvero vicino al Cagliari: oggi può essere la giornata decisiva. E si sbloccherebbe Vidal - manuwes123 : RT @DiMarzio: La giornata di oggi potrebbe essere decisiva per il futuro del difensore dell’#Inter -