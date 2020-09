“A Sanremo Rock favoritismi e gara falsata”: la denuncia a TPI (Di venerdì 18 settembre 2020) Che cosa succede dietro le quinte di “Sanremo Rock”? La gara canora con finale al glorioso Teatro Ariston (lo stesso del Festival di Rai 1), che da più di trentanni seleziona centinaia di gruppi musicali e singoli artisti emergenti in tutta Italia laureando alcune nuove promesse della canzone, viene gestita nel rispetto del regolamento e della buona fede di chi investe tempo e denaro per coltivare una passione o inseguire il successo? È lecito domandarselo dopo questa edizione, la 33esima, vinta il 12 settembre scorso dalla band bolognese Magenta #9 per la sezione Rock e dai senesi The Occasional per quella Trend; secondi e terzi classificati assoluti i vicentini Shefound e i pisani Piaggio Soul. A seguito di segnalazioni e proteste che abbiamo ricevuto in merito ad alcune presunte ... Leggi su tpi (Di venerdì 18 settembre 2020) Che cosa succede dietro le quinte di “”? Lacanora con finale al glorioso Teatro Ariston (lo stesso del Festival di Rai 1), che da più di trentanni seleziona centinaia di gruppi musicali e singoli artisti emergenti in tutta Italia laureando alcune nuove promesse della canzone, viene gestita nel rispetto del regolamento e della buona fede di chi investe tempo e denaro per coltivare una passione o inseguire il successo? È lecito domandarselo dopo questa edizione, la 33esima, vinta il 12 settembre scorso dalla band bolognese Magenta #9 per la sezionee dai senesi The Occasional per quella Trend; secondi e terzi classificati assoluti i vicentini Shefound e i pisani Piaggio Soul. A seguito di segnalazioni e proteste che abbiamo ricevuto in merito ad alcune presunte ...

