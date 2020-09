Vicenza | parla l' anziano aggredito | ' Se vedo picchiare una ragazza | non posso far finta di niente'

reginamargrm : @Corriere Chissa’ invece quest’altro fenomeno come si sostentava.... - bianca_caimi : RT @Libero_official: Parla Vittorio Cingano, l'anziano brutalmente pestato a #Vicenza dal pusher: 'Salvare quella ragazza era un obbligo'.… - ricatti88 : RT @Libero_official: Parla Vittorio Cingano, l'anziano brutalmente pestato a #Vicenza dal pusher: 'Salvare quella ragazza era un obbligo'.… - AsiapaolaPaola : RT @Libero_official: Parla Vittorio Cingano, l'anziano brutalmente pestato a #Vicenza dal pusher: 'Salvare quella ragazza era un obbligo'.… - Fabrifabtour : RT @Libero_official: Parla Vittorio Cingano, l'anziano brutalmente pestato a #Vicenza dal pusher: 'Salvare quella ragazza era un obbligo'.… -

“L’ho scampata bella, anche perché, dopo essere stato colpito in pieno volto, sono finito a terra incosciente”. Comincia così, a “Mattino Cinque”, il racconto di Vittorio Cingano, il 73enne picchiato ...Vittorio Cingano, ingegnere 73enne di Vicenza, picchiato per aver difeso una ragazza non ha dubbi: lo rifarebbe. Intervistato dal Corriere della Sera, l’uomo, nato a Mestre ma residente a Vicenza, ha ...Ora parla Vittorio Cingano, il 73enne preso a pugni e calci in faccia dallo spacciatore di origine ungherese a Vicenza. Si parla del video che ha sconvolto l'Italia: il pensionato che interviene per d ...