Uomini e Donne spoiler puntata di oggi: triangolo tra Davide, Gianluca e una ragazza (Di giovedì 17 settembre 2020) La messa in onda di ieri di Uomini e Donne è stata parecchio accesa, dato che Maria De Filippi ha perso le staffe contro Nicola M, ma nella puntata di oggi continueremo a vederne delle belle. Nella messa in onda del 17 settembre, infatti, continueremo ad assistere alle avventure dei membri del trono classico e over. Per quanto riguarda il primo, vedremo che Davide e Gianluca si contenderanno la stessa corteggiatrice, mentre Jessica uscirà con Facundo. Al trono over, invece, Armando chiuderà la conoscenza con una corteggiatrice e per questo verrà preso di mira. spoiler puntata oggi: triangolo tra Davide, Gianluca e una corteggiatrice Nella ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 17 settembre 2020) La messa in onda di ieri diè stata parecchio accesa, dato che Maria De Filippi ha perso le staffe contro Nicola M, ma nelladicontinueremo a vederne delle belle. Nella messa in onda del 17 settembre, infatti, continueremo ad assistere alle avventure dei membri del trono classico e over. Per quanto riguarda il primo, vedremo chesi contenderanno la stessa corteggiatrice, mentre Jessica uscirà con Facundo. Al trono over, invece, Armando chiuderà la conoscenza con una corteggiatrice e per questo verrà preso di mira.trae una corteggiatrice Nella ...

