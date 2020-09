Tabellone Internazionali BNL d’Italia femminili 2020 | presenti Halep e Giorgi

Leggi su sportface

(Di giovedì 17 settembre 2020) Ilprincipale degliBNL d’Italia, diramati nel corso del pomeriggio di sabato 12 settembre. Simonae beneficerà di un bye al primo turno, mentre Camilasarà impegnata con Dayana Yastremska. Presente Camila, numero uno della truppa azzurra. Di seguito tutti gli accoppiamenti aggiornati giorno per giorno. SECONDO TURNO (1)b. Paolini 6-3 6-4 Yastremska b. Anisimova 4-6 7-6(3) 6-4 (10) Rybakina b. Bouzkova 7-5 7-6(1) Putintseva vs (8) Martic (3) Kenin vs Azarenka (Q) Kasatkina b. Siniakova 6-2 6-3 (9) Muguruza vs Gauff (Q) Begu vs (7) Konta (5) Bertens vs Hercog (Q) Rus vs (12) Vondrousova (14) Kontaveit vs Kuznetsova (4) Svitolina b. Pavlyuchenkova 6-3 7-6(4) (Q)Kovinic ...