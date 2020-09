San Pietro in Guarano Smaltimento illecito e violazioni urbanistiche | scattano i sigilli per un allevamento di cani

(Di giovedì 17 settembre 2020) I militari della Stazione Carabinieri Forestale di Saninhanno nei giorni scorsi posto iad undiper irregolarità. Durante il controllo dell’attività nel Comune di Saninè stato accertato che nell’area adibita alla detenzione deierano presenti 32 box per il ricovero degli animali e un manufatto usato come deposito. All’interno dei box, dove erano presenti oltre 70di varie razze regolarmente detenuti, vi erano dei canali di scolo per il convogliamento dei reflui, collegati tramite un lungo tubo ad una cisterna di raccolta. Dai successivi accertamenti dei militari, è emerso che le strutture ...

UlisseRai1 : Da qui, all’improvviso, la cupola di San Pietro, diventa molto più grande: un colpo d’occhio accuratamente studiato… - Adriana94294185 : RT @LucaSucci: …che ne dice l'abusivo di San Pietro? @markorusso69 @Acidelius @eterea_naive @antonio_bordin @lameduck1960 @Gigadesires @07E… - VFToscana : La Chiesa romanica di San Pietro a #Radicofani è del XIII secolo e al suo interno conserva una collezione di terrec… - MilanoFree : Turismo Spirituale in Lombardia: Monastero di San Pietro in Lamosa #turismo #Milano - AcquedottoP : Oggi la consegna dei lavori della rete idrica della marina Campo di Mare a San Pietro Vernotico. Saranno circa 200… -

Ultime Notizie dalla rete : San Pietro

Il Nuovo Diario Messaggero

Considerato il persistere di una situazione di criticità, aggravata in questi ultimi giorni dall’aumento dei casi di positività al Covid-19 sia a Marsala che più in generale in provincia di Trapani, s ...Da un lato la carenza di spazi, dall'altro i primi casi di Coronavirus che rendono più duro l'avvio. La ripartenza della scuola in Sicilia è una corsa a ostacoli. L'ultimo caso riguarda l'asilo nido ...Il 23 settembre a Modica alle ore 18:00 presso la Società Operaia in Corso Umberto I Modica - La Libreria "La Talpa" presenta, in collaborazione con Paesaggio Barocco - Enoteca Cioccolatteria "Sotto ...