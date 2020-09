«Pensate prima di comprare, le alternative ci sono» (Di giovedì 17 settembre 2020) Il 26 settembre avrà luogo il primo Secondhand Day nazionale. Lo scopo? Sensibilizzare i cittadini elvetici sui consumi Leggi su media.tio.ch (Di giovedì 17 settembre 2020) Il 26 settembre avrà luogo il primo Secondhand Day nazionale. Lo scopo? Sensibilizzare i cittadini elvetici sui consumi

ZZiliani : Evidentemente il calcio inglese dev’essere arcaico e obsoleto: pensate che Eriksen brillava come una stella di prim… - Ticinonline : «Pensate prima di comprare, le alternative ci sono» #secondhandday - marcosalemi67 : RT @RobertoRenga: Pausa calcistica. Prima di considerare decrepiti giocatori di 34-35 anni, pensate che: 1) Ibra e Cristiano sono fortissim… - arvthaz : ma pensate alla prima foto di zayn e la bambina che avremo dio santissimo io svengo mi ricoverano - alexiapkiwi : @sweetcreaxure no scusa non ho neanche finito di vedere il video perché qui siamo proprio fuori. Raga ma che cazzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Pensate prima Banche: Patuelli, rivedere regole soglie Npl, no fretta su passaggio post-Covid Il Sole 24 ORE Von der Leyen pensa alla salute

«Costruire un'unione della sanità». Nel 2021, «col presidente del consiglio Giuseppe Conte e la presidenza italiana del G20 organizzeremo un vertice globale sulla sanità, in Italia, per dimostrare che ...

In politica estera Trump è stato enormemente meglio di Obama

Capisco perché i giornali italiani (soprattutto quelli più grandi; quelli provinciali invece sono quasi sempre di un equilibrio esemplare ) siano così faziosi nel favorire l'una o l'altra parte dello ...

Primo studente positivo al Covid, è stato due giorni in classe. Parroco contagiato: tamponi di massa ai fedeli

ASCOLI - Primo caso di studente positivo al coronavirus nella provincia picena. È un ragazzo che frequenta l’Ipsia Sacconi ed è stato a scuola lunedì e martedì. Ieri ha accusato sintomi sospetti e si ...

«Costruire un'unione della sanità». Nel 2021, «col presidente del consiglio Giuseppe Conte e la presidenza italiana del G20 organizzeremo un vertice globale sulla sanità, in Italia, per dimostrare che ...Capisco perché i giornali italiani (soprattutto quelli più grandi; quelli provinciali invece sono quasi sempre di un equilibrio esemplare ) siano così faziosi nel favorire l'una o l'altra parte dello ...ASCOLI - Primo caso di studente positivo al coronavirus nella provincia picena. È un ragazzo che frequenta l’Ipsia Sacconi ed è stato a scuola lunedì e martedì. Ieri ha accusato sintomi sospetti e si ...