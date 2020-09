Palliano | realizzato un murales in memoria di Willy Monteiro Duarte

Ultime Notizie dalla rete : Palliano realizzato

TGCOM

Il sorriso di Willy Monteiro Duarte resterà impresso per sempre sui muri di Palliano , il paese dove viveva in provincia di Frosinone. Lo street artisti Ozmo , fiorentino trapiantato a Londra, ha racc ...Un murale a Paliano per Willy: ecco l’omaggio della città in provincia di Frosinone per il ragazzo di 21 anni ucciso barbaramente dopo aver tentato di difendere un amico. Passano i giorni, ma il dolor ...Una serata di emozioni ieri sera a Paliano in memoria di Willy. Il suo sorriso e i suoi meravigliosi occhi continueranno a trasmettere belle emozioni attraverso un murale che è stato realizzato dallo ...