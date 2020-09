Libia | le dimissioni di Sarraj sono un segno di stabilizzazione ma i veri problemi restano armi e petrolio di A Lanzetta

Leggi su tpi

(Di giovedì 17 settembre 2020) I nuovi sviluppi politici infanno finalmente sperare in una ricomposizione della drammatica crisi che attanaglia il Paese africano da oltre 9 anni ma approfondendo le ragioni e le divisioni interne alla nostra ex colonia la situazione appare ancora molto complicata e di difficile soluzione, nonostante i proclami e le aspettative di pace. Il premier del Governo di Accordo Nazionale libico, l’unico riconosciuto legittimo dalle Nazioni Unite in, Fayez al-, ha annunciato l’intenzione di rassegnare le proprieentro ottobre e di trasferire i propri poteri a un nuovo esecutivo che dovrà emergere dai colloqui di pace cominciati in Marocco e che proseguiranno in Svizzera. L’annuncio segue di pochi giorni la caduta di un altro governo libico, quello “parallelo” ...