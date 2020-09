Le prime immagini di El Cid con Jaime Lorente | la serie epica di Amazon Prime Video

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 17 settembre 2020) Mente è impegnato nelle riprese dell’ultima stagione de La Casa di Carta,si prepara al debutto da protagonista assoluto con laEl Cid, l’adattamento del poema epico spagnolo realizzato da Zebra Producciones per. Ladedicata a Rodrigo Díaz de Vivar detto El Cid Campeador, eroe della Reconquista spagnola nel Medioevo, è stata annunciata nell’estate 2019 ed è ora in post-produzione: le riprese sono terminate quest’estate a Ibiza, immediatamente dopo il lockdown, ma non c’è ancora una data d’uscita per El Cid. Per, meglio noto al grande pubblico di Netflix come Denver de La Casa di Carta e ...