I due modelli di Ps5 costeranno 399 e 499 euro

(Foto: Sony)Sony ha finalmente svelato i prezzi di vendita di Ps5 in tutto il mondo sia nella versione digitale senza disco ottico sia in quella standard. Le prenotazioni partono dal 16 settembre con l'uscita in commercio pianificata per il 19 novembre prossimo, giusto in tempo per mettersi in competizione con la rivalissima Xbox Series X (e Series S). C'era molta aspettativa sull'evento in streaming PlayStation 5 Showcase che è andato in onda alle ore 22 di ieri sera su YouTube e Switch. Sony ha saggiamente posto l'informazione più attesa per il finale, con la maggior parte della presentazione dedicata ai videogiochi in arrivo. Le novità non sono mancate. https://youtu.be/2tBnBAkHv9M Tra i giochi mostrati ci sono l'action Deathloop di Bethesda che si contraddistingue per uno stile subito riconoscibile e un po' di sana follia con ...

