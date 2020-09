Grugliasco | al circolo PD Brossa e Appiano si confrontano sul Referendum

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 17 settembre 2020) Si scaldano i motori e sale l’attenzione per ilsul taglio dei parlamentari di domenica 20 e lunedì 21 settembre. Un dibattito che si è acceso nelle ultime settimane, con una vivacità che daldel Pd diè stata immediatamente colta e messa a confronto, con le diverse espressioni, in un incontro in sala consiliare. A confrontare le proprie ragioni, moderati dal segretario cittadino del partito Dario Lorenzoni, per il “no” il già consigliere regionale Andreae Luigiper il sì. “Mi verrebbe da dire che sono in coerenza con quanto votato dal mio partito, in tre volte in parlamento, salvo poi cambiare idea alla quarta votazione per convenienza di governo; questa sarebbe già una ...