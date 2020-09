Arturo Lorenzoni a TPI: “Un’alleanza tra il Pd e Zaia? Purtroppo qualcuno ci sta lavorando, con la regia di Renzi” (Di giovedì 17 settembre 2020) Tonino Guerra, uno tra i più grandi sceneggiatori che il nostro Paese abbia mai conosciuto, ha detto più volte che “la realtà ha sempre molta più fantasia di noi”. Difficile trovare una massima più calzante per quanto è accaduto ad Arturo Lorenzoni, docente di economia Economia Applicata all’Università di Padova (città di cui è stato vicesindaco fino a luglio scorso). Candidato del centrosinistra alle regionali del Veneto contro Luca Zaia, a quindici giorni dalla fine della campagna elettorale è risultato positivo al Covid-19: “Se avessi dovuto raccontarlo – spiega Lorenzoni a TPI – non ci avrei creduto neanche io. Mi son sentito poco bene nella notte tra giovedì e venerdì di due settimane fa e sono ... Leggi su tpi (Di giovedì 17 settembre 2020) Tonino Guerra, uno tra i più grandi sceneggiatori che il nostro Paese abbia mai conosciuto, ha detto più volte che “la realtà ha sempre molta più fantasia di noi”. Difficile trovare una massima più calzante per quanto è accaduto ad, docente di economia Economia Applicata all’Università di Padova (città di cui è stato vicesindaco fino a luglio scorso). Candidato del centrosinistra alle regionali del Veneto contro Luca, a quindici giorni dalla fine della campagna elettorale è risultato positivo al Covid-19: “Se avessi dovuto raccontarlo – spiegaa TPI – non ci avrei creduto neanche io. Mi son sentito poco bene nella notte tra giovedì e venerdì di due settimane fa e sono ...

venetocvogliamo : RT @News24Italy: #Arturo Lorenzoni finalmente a casa - venetocvogliamo : RT @ferdiava: 'E' stata dura ma non so in quale punto sono nella classifica di #Berlusconi'. Arturo #Lorenzoni scherza e si racconta a Ring… - ferdiava : 'E' stata dura ma non so in quale punto sono nella classifica di #Berlusconi'. Arturo #Lorenzoni scherza e si racco… - 0_LaLu_ : @Rinaldi_euro Arturo Lorenzoni @arturolorenzoni - News24Italy : #Arturo Lorenzoni finalmente a casa -