Vidal, la tua Sonia accende il web con un selfie mozzafiato: “Sole, scaldami un pochino” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sonia Isaza show. La compagna del centrocampista del Barcellona Arturo Vidal ha postato una foto in piscina: "Sole scaldami un pochino", il commento della bella Sonia che, con un selfie, mette in evidenza il suo fisico statuario.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFNYGf7BAka/" Vidal, la tua Sonia accende il web con un selfie mozzafiato: “Sole, scaldami un pochino” Golssip. Leggi su golssip (Di mercoledì 16 settembre 2020)Isaza show. La compagna del centrocampista del Barcellona Arturoha postato una foto in piscina: "Soleun pochino", il commento della bellache, con un, mette in evidenza il suo fisico statuario.embedcontent src="instagram" url="https://www.instagram.com/p/CFNYGf7BAka/", la tuail web con un: “Sole,un pochino” Golssip.

Rino91501751 : @Vinc881 @LGramellini Come vidal e Kolarov e godim e borja cavalero per programmare diciamo...guarda a casa tua che è meglio - theofilo69 : Pisciati malissimo da un albanese e senza 500000 euro da dare al Barcellona per Vidal. O Scaroni si fionda tua madr… - ale43127805 : @PeppinInter Dimmi la tua, ma io con sensi-eriksen-barella-Brozo-radja-vidal mi reputerei l’uomo più felice del mon… - alexbrambatiti1 : @WhoisLeoliNo Mentre Kolarov bagnoschiuma Vidal e sta cippa di Darmian spostano la tua minchia che hai in capa. Pippone !!! - FFunesto : @danielFCIM1908 @AMIN1908 Purtroppo è solo una tua impressione. Kantè lo vuole a prescindere, Vidal giocherà per fo… -

Ultime Notizie dalla rete : Vidal tua Inter, Vidal è ormai tuo: il club pagherà un’indennizzo al Barça di 500mila euro Sport Fanpage Calciomercato: Accordo totale tra Inter e Barcellona, Vidal torna in Italia

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilit ...

L'Inter prende Valentin Carboni: è il figlio di Ezequiel

Nuovo innesto nelle giovanili dell'Inter: è il 2005 Valentin Carboni, che raggiunge il fratello Franco. Il padre è l'ex catanese Ezequiel. Un occhio alla prima squadra, uno alle giovanili. E così, men ...

L'Inter prende il giovane Valentin Carboni: è il figlio di Ezequiel

Nuovo innesto nelle giovanili dell'Inter: è il 2005 Valentin Carboni, che raggiunge il fratello Franco. Il padre è l'ex catanese Ezequiel.

La tua privacy è molto importante per la nostra Azienda, e per tutelarla al meglio ti forniamo queste note in cui troverai indicazioni sul tipo di informazioni raccolte online e sulle varie possibilit ...Nuovo innesto nelle giovanili dell'Inter: è il 2005 Valentin Carboni, che raggiunge il fratello Franco. Il padre è l'ex catanese Ezequiel. Un occhio alla prima squadra, uno alle giovanili. E così, men ...Nuovo innesto nelle giovanili dell'Inter: è il 2005 Valentin Carboni, che raggiunge il fratello Franco. Il padre è l'ex catanese Ezequiel.