Ue | Von der Leyen “Faremo una proposta per il salario minimo”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – "Il dumping salariale danneggia i lavoratori, ma anche gli imprenditori onesti e mette a repentaglio la concorrenza sul mercato del lavoro. Faremo una proposta per salario minimo in tutti gli Stati dell'Unione". Lo ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, nel suo discorso al Parlamento Europeo di Bruxelles sullo stato dell'Unione."La dignità del lavoro è un principio da preservare, è arrivato il momento che il lavoro venga pagato nel modo giusto", ha aggiunto Von der Leyen, che sul coronavirus ha spiegato: "Noi non diciamo mai 'Europe First', ma l'Europa deve essere la prima a rispondere agli appelli e ad affrontare le sfide". Alla crisi "c'è chi ha risposto chiudendosi, chi ...

