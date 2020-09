Si perde durante una escursione in Val Tramontina

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Dieci soccorritori della stazione di Maniago del Soccorso Alpino e Speleologico hanno preso parte ad un intervento di ricerca questo pomeriggio tra le 17.45 e le 19.20 circa, attivati tramite il NUE112 e la SORES. A chiedere aiuto una donna del 1943 di Pagnacco la quale dopo essersi staccata dalla comitiva di cui faceva parte ha smarrito il sentiero.Il gruppo era partito da Tramonti di Mezzo e l’intenzione era quella di raggiungere Casera Teglara: in località Stavoli Gardellin la signora ha riferito ai compagni didi essere stanca e di voler rientrare al punto di partenza. Dopo aver raggiunto Forcella Zuviel, che divide la Valdalla Val d’Arzino, anziché scendere a destra, lungo la carrareccia dalla quale era provenuta, ha imboccato a sinistra il sentiero CAI810, che scende verso Comugna. Lo ha percorso ...

