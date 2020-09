(Di mercoledì 16 settembre 2020) Inferno: il web inondato da altre. E la ministra Azzolina? Non pervenuta. Quelle denunciano la totale assenza di banchi e immortalanodi ogni ordine e grado seduti a. Dopo la foto dei bambini dell’istituto genovese inginocchiati davantisedie usatebanchi improvvisati, divulgata anche dal governatore Toti, arriva una ennesima conferma del caos edisorganizzazioneche ha appena riaperto i battenti nel delirio. E non solo a Genova… Mancano i banchi ovunque. Le aule sono state ri-stite alla meno peggio. Non sempre sono sufficienti. A malapena riescono a garantire il distanziamento anti-Covid. ...

RosannaMariell1 : RT @SecolodItalia1: Scuola, le immagini della vergogna: al liceo come alle elementari, ancora studenti a terra - SecolodItalia1 : Scuola, le immagini della vergogna: al liceo come alle elementari, ancora studenti a terra - bibliofilosofia : RT @INSMLI: Novecento org affronta il tema della ricerca e del corretto uso delle #fotografie nel #curricolo scolastico con una riflessione… - E__Io__Pago : RT @NDecristofaro: +++ Penultim’ora +++ Dopo la denuncia di Toti, arrivano altre immagini agghiaccianti dalla scuola italiana. Gli alunn… - 1fabrizio : Un'altra aula di scuola senza banchi ... I sinistri sostengono che sono vecchie immagini. Io affermo che i sinistri… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola immagini

Secolo d'Italia

Presidente Silvio Berlusconi, innanzitutto come sta, come si sente? «Mi sento molto stanco, spossato. Questa è la caratteristica del Covid. Ma ho superato anche questa difficile prova, e questo mi ren ...Di bare bianche ne ha viste a decine. Non sono estranei, sono i suoi parrocchiani che ha battezzato, visto crescere, sposato. Paola, 18 anni il 12 luglio scorso, don Maurizio Patriciello l’aveva batte ...Costose. Scomode. Persino in odore di discriminazione. Sociale e di genere, con le gonnelline per le bambine e la cravatte per i bambini. Questo il giudizio formulato da alcune mamme e da alcuni papà ...