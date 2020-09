Scuola | Conte rassicura | “Supereremo le criticità” | ma è boom di prof precari

fattoquotidiano : Rientro a scuola, Conte: “Non nascondiamo criticità, ma monitoriamo fin da oggi. Mio figlio? L’ho accompagnato fino… - fattoquotidiano : Conte visita a sorpresa una scuola a Norcia: per gli studenti è il primo giorno nell’istituto dopo il terremoto del… - Capezzone : +++Oggi su @laveritaweb+++ Scuola, il predicozzo di Conte: retorica da Libro Cuore. Ma la sostanza è: arrangiatevi. - francetomm : RT @Capezzone: Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Assassinio del prete, chi dà e chi nasconde l… - mariacarla1963 : RT @Capezzone: Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Assassinio del prete, chi dà e chi nasconde l… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Conte

Libano, nuovo incendio a Beirut devasta palazzo sul lungomare Nuovo incendio a Beirut, in Libano, dove un improviso rogo divampato nella mattinata di oggi, martedì 15 settembre, ha devastato un palazz ...Presidente Silvio Berlusconi, innanzitutto come sta, come si sente? «Mi sento molto stanco, spossato. Questa è la caratteristica del Covid. Ma ho superato anche questa difficile prova, e questo mi ren ...La scuola sta ripartendo. In molti casi senza banchi, senza aule, senza docenti ma in qualche modo la macchina si è messa in movimento. Per i docenti, grandi difficoltà soprattutto in Piemonte, Liguri ...