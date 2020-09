Riforma pensione, Ape sociale estesa anche ai lavoratori a rischio COVID (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sembra quasi certo ormai: la proroga per l’opzione donna e per l’ape sociale si farà nel 2021. Ma non basta: l’attuale platea dei beneficiari dell’ape sociale si amplierà andando a comprendere anche i lavoratori fragili a richio COVID. Ape sociale lavoratori fragili Nell’incontro di oggi tra governo e sindacati ha preso forma l’ipotesi dell’ape sociale estesa ai lavoratori fragili che rischiano il contagio da COVID. L’ape sociale ha dimostrato i suoi limiti nei 3 anni di attuazione visto che la platea dei possibili beneficiari comprende soltanto usuranti, gravosi, invalidi, disoccupati e caregiver. Ma i ... Leggi su pensioniefisco (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sembra quasi certo ormai: la proroga per l’opzione donna e per l’apesi farà nel 2021. Ma non basta: l’attuale platea dei beneficiari dell’apesi amplierà andando a comprenderefragili a richio. Apefragili Nell’incontro di oggi tra governo e sindacati ha preso forma l’ipotesi dell’apeaifragili che rischiano il contagio da. L’apeha dimostrato i suoi limiti nei 3 anni di attuazione visto che la platea dei possibili beneficiari comprende soltanto usuranti, gravosi, invalidi, disoccupati e caregiver. Ma i ...

