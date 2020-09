Recovery Fund, le linee guidaRaddoppio Pil e calo delle tasse (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il governo, nelle linee guida sul Piano nazionale di ripresa e resilienza inviate alla Camera, conferma quanto emerso dalle bozze nei giorni scorsi, ovvero l'intenzione di rafforzare gli investimenti e quantomeno di raddoppiare il tasso di crescita medio del Paese, portandolo in linea con la media Ue. Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 16 settembre 2020) Il governo, nelleguida sul Piano nazionale di ripresa e resilienza inviate alla Camera, conferma quanto emerso dalle bozze nei giorni scorsi, ovvero l'intenzione di rafforzare gli investimenti e quantomeno di raddoppiare il tasso di crescita medio del Paese, portandolo in linea con la media Ue. Segui su affaritaliani.it

matteorenzi : La scelta è aperta: o vince la Toscana regione globale, aperta a turisti ed export o vince la Toscana sovranista, c… - massimogara : Mai rimandare a domani una cosa che devi fare oggi. #AzzolinaBocciata Conte: 'Se perdiamo la sfida del Recovery… - petergomezblog : “Le mafie puntano ai soldi del }RecoveryFund, bisogna vigilare sui fondi in arrivo”: l’allarme dell’Europol sul ris… - AntonelloZedda : RT @giuslit: Lui ha portato a casa... i debiti. Ma non suggerite, lo scoprirà da solo ed il risveglio non sarà piacevole. #recoveryfund htt… - PoliticaNewsNow : Recovery fund, Zingaretti: 'Su sviluppo green, svolta storica Ue' -

Ipotesi al vaglio della Commissione europea per finanziare una parte del Recovery Fund. Necessario però eliminare le quote gratuite di CO2 sul mercato ETS. La Commissione europea sta pensando a nuovi ...

Recovery Fund: nelle linee guida dal raddoppio Pil e al calo delle tasse, dal salario minimo al cablaggio delle scuole

Raddoppiare il tasso di crescita dell'Economia italiana portandolo dalla media del +0,8% dell'ultimo decennio ad un livello in linea con la media europea dell'1,6%; aumentare gli investimenti portando ...

Green Deal UE, fondi a carbone e fossili anche dopo il 2030?

Il Green Deal UE sembrerebbe procedere in una direzione non del tutto verde. Almeno è quello che sembra delinearsi sul fronte europeo in vista del 2030. I dati provengono da un’analisi effettuata dal ...

