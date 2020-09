Preti&Coltelli… accogliere senza regole è un suicidio. (Di mercoledì 16 settembre 2020) di Giacomo-TO. Don Roberto Malgesini, ‘prete degli ultimi’, 51 anni, è stato ucciso questa mattina in centro a Como. A sferrare le coltellate mortali sarebbe stato un tunisino di 53 anni con vari decreti di espulsione alle spalle dal 2015, insomma un clandestino mai rimpatriato, che si è poi costituito ai carabinieri. Don Malgesini era … Leggi su freeskipper (Di mercoledì 16 settembre 2020) di Giacomo-TO. Don Roberto Malgesini, ‘prete degli ultimi’, 51 anni,; stato ucciso questa mattina in centro a Como. A sferrare le coltellate mortali sarebbe stato un tunisino di 53 anni con vari decreti di espulsione alle spalle dal 2015, insomma un clandestino mai rimpatriato, che si; poi costituito ai carabinieri. Don Malgesini era …

freeskipperIT : Preti&Coltelli... accogliere senza regole è un suicidio. - Marzialoreti2 : @rulajebreal cosa accadesse se italiani andasse nel suo paese e stuprassero agggredisseo forze dell'ordine uccides… - ErmannoCastaldo : RT @nozze89: 'La differenza essenziale e cristiana tra l'opera di #donRobertoMalgesini e quella di altri preti: la carità praticata nel sil… - Janus0148 : RT @OrioliPaolo: Preti che facevano i preti, fino in fondo e a qualunque costo, come #DonGallo e tanti altri Forse per questo non sono semp… - vin83295924 : RT @OrioliPaolo: Preti che facevano i preti, fino in fondo e a qualunque costo, come #DonGallo e tanti altri Forse per questo non sono semp… -

Ultime Notizie dalla rete : Preti&Coltelli&hellip accogliere Coltelli, preti uccisi e migranti. Cosa c'è dietro queste storie ilGiornale.it “Don Roberto come Pino Puglisi: un martire in un mondo ingiusto. Tocca a noi reagire all’emorragia di umanità”

Oggi è il 15 settembre, giorno in cui ventisette anni fa - simbolica coincidenza - venne ucciso a Palermo don Pino Puglisi, oggi beato. La parola «martire» deriva da un verbo greco che significa testi ...

In lacrime il “suo” popolo ai margini: “Solo lui ci ha voluto accogliere”

DALL’INVIATO A COMO. Il ragazzo che piange lontano da tutti si chiama Mamadou: «La vedi questa camicia? Me l’ha regalata lui sabato mattina». La donna che tira manate contro la porta chiusa della casa ...

Cardi B e Offset si sono lasciati

Io credo nel perdono. Ho pregato per questo. Io e mio marito abbiamo pregato insieme. C’erano dei preti che venivano da noi. Alla fine siamo arrivati alla conclusione che siamo noi due da soli contro ...

Oggi è il 15 settembre, giorno in cui ventisette anni fa - simbolica coincidenza - venne ucciso a Palermo don Pino Puglisi, oggi beato. La parola «martire» deriva da un verbo greco che significa testi ...DALL’INVIATO A COMO. Il ragazzo che piange lontano da tutti si chiama Mamadou: «La vedi questa camicia? Me l’ha regalata lui sabato mattina». La donna che tira manate contro la porta chiusa della casa ...Io credo nel perdono. Ho pregato per questo. Io e mio marito abbiamo pregato insieme. C’erano dei preti che venivano da noi. Alla fine siamo arrivati alla conclusione che siamo noi due da soli contro ...