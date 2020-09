Omicidio Cerciello Rega, Elder due mesi fa: “italiani di mer**” Oggi: “chiedo scusa a tutti” (Di mercoledì 16 settembre 2020) Elder ha rilasciato alcune dichiarazioni spontanee ai giudici e si è scusato per quello che ha fatto. Due mesi fa diceva cose diverse. «Non sarò mai capace di perdonarmi e non mi aspetto che la famiglia di Cerciello possa farlo Oggi, sarà difficile, ma spero che un giorno potrà farlo». Parole di Finnegan Lee Elder, uno dei due ragazzi accusato dell’Omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega – l’altro imputato è l’amico di Elder, Christian Natale Hjorth. Il giovane americano due mesi fa non la pensava proprio così, probabilmente i suoi legali gli hanno consigliato di mantenere una linea più ... Leggi su chenews (Di mercoledì 16 settembre 2020)ha rilasciato alcune dichiarazioni spontanee ai giudici e si èto per quello che ha fatto. Duefa diceva cose diverse. «Non sarò mai capace di perdonarmi e non mi aspetto che la famiglia dipossa farlo, sarà difficile, ma spero che un giorno potrà farlo». Parole di Finnegan Lee, uno dei due ragazzi accusato dell’del carabiniere Mario– l’altro imputato è l’amico di, Christian Natale Hjorth. Il giovane americano duefa non la pensava proprio così, probabilmente i suoi legali gli hanno consigliato di mantenere una linea più ...

