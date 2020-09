“Nel segno di Manara”, dal 2 ottobre la mostra del maestro presso la Rocca (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiApre il 2 ottobre, alla Rocca dei Rettori di Benevento, la grande mostra antologica Nel segno di Manara (2 ottobre – 29 novembre 2020), nell’ambito del programma “COMICON Extra”, realizzato grazie al sostegno della Regione Campania. La mostra del maestro Manara, in particolare, si svolge anche grazie al supporto della Provincia di Benevento e di Sannio Europa, Società partecipata. L’esposizione, che ha già riscosso grande successo con la tappa bolognese, è curata da COMICON e propone un percorso espositivo di circa 60/70 opere, suddiviso in sette sezioni, che abbraccia sia la produzione a fumetti di Manara che il suo lavoro come illustratore per la stampa, il cinema e ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Tempo di lettura: 4 minutiApre il 2, alladei Rettori di Benevento, la grandeantologica Neldi Manara (2– 29 novembre 2020), nell’ambito del programma “COMICON Extra”, realizzato grazie al sostegno della Regione Campania. LadelManara, in particolare, si svolge anche grazie al supporto della Provincia di Benevento e di Sannio Europa, Società partecipata. L’esposizione, che ha già riscosso grande successo con la tappa bolognese, è curata da COMICON e propone un percorso espositivo di circa 60/70 opere, suddiviso in sette sezioni, che abbraccia sia la produzione a fumetti di Manara che il suo lavoro come illustratore per la stampa, il cinema e ...

