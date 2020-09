Mauro De Mauro, una vicenda emblematica dell’Italia occulta (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sono passati 50 anni dalla scomparsa di Mauro De Mauro, giornalista de L’Ora rapito la sera del 16 settembre 1970 e mai più ritrovato. La sua storia ha nutrito il grande pozzo dei veleni italiani. Posteggia la sua Bmw accanto al portone di casa, in viale delle Magnolie, sua figlia lo vede dalla finestra, poi nota due tipi che gli girano intorno e salgano sulla sua auto, tutti si allontanano. Da quel momento si è aperto uno dei casi più intricati della storia italiana, fatta da tante vicende di cui è ormai ben noto il contesto ma sulle quali sembra impossibile scrivere la parola fine. La scomparsa di De Mauro ne diventa un simbolo. Quarantanove anni, originario di Foggia, arriva a Palermo nel dopoguerra, collabora prima al Tempo di Sicilia e poi al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 16 settembre 2020) Sono passati 50 anni dalla scomparsa diDe, giornalista de L’Ora rapito la sera del 16 settembre 1970 e mai più ritrovato. La sua storia ha nutrito il grande pozzo dei veleni italiani. Posteggia la sua Bmw accanto al portone di casa, in viale delle Magnolie, sua figlia lo vede dalla finestra, poi nota due tipi che gli girano intorno e salgano sulla sua auto, tutti si allontanano. Da quel momento si è aperto uno dei casi più intricati della storia italiana, fatta da tante vicende di cui è ormai ben noto il contesto ma sulle quali sembra impossibile scrivere la parola fine. La scomparsa di Dene diventa un simbolo. Quarantanove anni, originario di Foggia, arriva a Palermo nel dopoguerra, collabora prima al Tempo di Sicilia e poi al ...

CarloCalenda : Mauro, io non avrei potuto sostenere l’abolizione dello scudo per far saltare il contratto con ILVA, rinnovare Q100… - repubblica : Oggi su Rep: ?? Togliere il microfono a Salvini non è reato. Il tribunale assolve l'attivista che aveva protestato c… - limesonline : ???? Il mondo oggi Il disgelo Israele-Golfo arabo probabilmente si fermerà a Emirati e Bahrein ??… - francom_mauro : @Trinacria_____ Buongiorno, metti a posto il letto te lo ritrovi stasera il resto si aggiusta da solo basta solo crederci. - NinettaOrlando : @FraterVentus Grazie Mauro. Continuerò sempre e nonostante tutto. La felicità che tanti cercano a volte è a portata… -