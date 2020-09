Massimo Giletti in giubbotto antiproiettile dopo le minacce del boss (Di mercoledì 16 settembre 2020) ROMA – Massimo Giletti in giubbotto antiproiettile e sotto scorta: il popolare giornalista, conduttore di ‘Non è l’arena’ su La7, appare così nelle foto pubblicate dal settimanale Diva e donna. Leggi su dire (Di mercoledì 16 settembre 2020) ROMA – Massimo Giletti in giubbotto antiproiettile e sotto scorta: il popolare giornalista, conduttore di ‘Non è l’arena’ su La7, appare così nelle foto pubblicate dal settimanale Diva e donna.

LobbaLuisa : RT @AntoTavolieri: Quanto spreco ! Una scorta per un bidone d'immondizia sembra davvero troppo! - Simo07827689 : RT @AntoTavolieri: Quanto spreco ! Una scorta per un bidone d'immondizia sembra davvero troppo! - LPincia : RT @DiDimiero: Massimo Giletti, in giro con la scorta e il giubbotto antiproiettile, riprendera la sua trasmissione il 20 prossimo. Minacci… - gabrieppe5stars : RT @AntoTavolieri: Quanto spreco ! Una scorta per un bidone d'immondizia sembra davvero troppo! -