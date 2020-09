La Smemoranda diventa un’app | ecco a che cosa serve

Leggi su wired

(Di mercoledì 16 settembre 2020) (Foto:)Dopo 40 anni e sette generazioni di studenti,digitale grazie all’applicazione SmemoApp che è stata sviluppata appositamente per il dinamico mondo della scuola a portata della cosiddetta Generazione Z. Questo software si propone come un hub per portare in un’app tutto ciò che si è scritto con inchiostro su penna, ma non solo visto che apre a funzionalità e servizi connessi. La funzione principale di SmemoApp è quella del diario digitale disponibile online e offline, dunque si possono segnare gli orari delle lezioni spalmate sulla settimana così da organizzare al meglio ogni giornata e adattarla agli eventuali cambiamenti del calendario in corso. Inoltre, si possono tenere sempre sotto controllo le medie dei voti per ogni materia. Insomma, una base ...