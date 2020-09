Incidenti aerei 737 Max | il rapporto ufficiale | “Boeing ha nascosto i difetti” 

(Di mercoledì 16 settembre 2020)737 Max, arriva finalmente la verità sui drammi avvenuti in Indonesia e in Etopia negli ultimi due anni. L’accusa che arriva dagli Stati Uniti verso la Boeing è… L'articolo737 Max, il: “Boeing hai difetti” proviene da .

Corriere : Incidenti aerei, la commissione Usa: «Boeing ha nascosto i difetti dei 737 Max» - Corriere : Incidenti aerei, la commissione Usa: «Boeing ha nascosto i difetti dei 737 Max» - DiplomaziaTW : RT @ilgiornale: È stata resa pubblica la relazione dell'inchiesta sugli incidenti aerei dei Boeing Lion Air e Ethiopian Airlines: omissioni… - DiplomaziaTW : RT @StartMagNews: Dall’inchiesta della commissione parlamentare degli Stati Uniti sui due incidenti mortali con gli aerei #737Max emergono… - VittorioCurro : RT @ilgiornale: È stata resa pubblica la relazione dell'inchiesta sugli incidenti aerei dei Boeing Lion Air e Ethiopian Airlines: omissioni… -

La morte di 346 persone sarebbe stata «evitabile» senza i numerosi errori di progettazione e la serie di irregolarità di gestione e di controllo durante lo sviluppo del Boeing 737 Max causate anche da ...Gli incidenti "non sono stati il risultato di un singolo guasto, errore tecnico o di un evento gestito male, ma l'orrendo culmine di una serie di presupposti tecnici errati da parte degli ingegneri de ...Questa indagine è iniziata nel marzo 2019, a seguito dello schianto dell'Ethiopian Airlines, e fornisce una "tabella di marcia" per il governo degli Stati Uniti per intervenire sulla sicurezza aerea.