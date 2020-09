Gabriele Gravina: “Tamponi? Fiducia per risposta positiva del Cts” (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Noi abbiamo chiesto alla politica, che è il nostro interlocutore, di essere messi sullo stesso livello – in termini di rispetto e dignità – a tutti gli altri settori del nostro Paese. Non possiamo causare danno ai gruppi squadra attraverso l’assillo invasivo dei tamponi a cui devono sottoporsi ogni quattro giorni. L’Italia è l’unico paese in Europa a farlo con questa cadenza. Una situazione che si protrae da mesi. E’ indispensabile intervenire immediatamente nell’allungare i tempi. La risposta del Comitato tecnico scientifico ancora non c’e’ stata, noi restiamo in attesa. Ho Fiducia che possa essere positiva“. Lo ha detto il presidente della Figc, Gabriele Gravina, in occasione della prima edizione del premio ... Leggi su sportface (Di mercoledì 16 settembre 2020) “Noi abbiamo chiesto alla politica, che è il nostro interlocutore, di essere messi sullo stesso livello – in termini di rispetto e dignità – a tutti gli altri settori del nostro Paese. Non possiamo causare danno ai gruppi squadra attraverso l’assillo invasivo dei tamponi a cui devono sottoporsi ogni quattro giorni. L’Italia è l’unico paese in Europa a farlo con questa cadenza. Una situazione che si protrae da mesi. E’ indispensabile intervenire immediatamente nell’allungare i tempi. Ladel Comitato tecnico scientifico ancora non c’e’ stata, noi restiamo in attesa. Hoche possa essere“. Lo ha detto il presidente della Figc,, in occasione della prima edizione del premio ...

Ultime Notizie dalla rete : Gabriele Gravina Camaiore premia il presidente FIGC Gabriele Gravina gonews È morto Fino Fini: medico della Nazionale fino a Bearzot e direttore del centro tecnico di Coverciano

È morto a 92 anni Fino Fini, storico medico della Nazionale italiana. È stato a lungo direttore del centro tecnico, e aveva anche ideato il Museo del calcio, diventato un'eccellenza mondiale. Aveva vi ...

FIGC, addio Fini. Gravina: «Grave perdita per il calcio italiano»

Il mondo della FIGC è in lutto per la scomparsa di Fino Fini, storico medico della Nazionale. Il saluto del presidente Gravina All’età di 92 anni ci ha lasciato il medico della Nazionale Fino Fini, ic ...

Cds – Playoff per concludere il campionato, la Federazione fa sul serio

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, non ha dubbi “il calcio rischia di diventare ormai superato e non più appetibile dai fruitori” e propone la svolta per snellire il numero di partite, i play ...

