Dopo Elettra | anche Ginevra Lamborghini debutta in musica

ROMA, 16 SET - Dopo Elettra, un'altra rampolla della famiglia Lamborghini debutta in musica. Ginevra, sorella 27enne dell'esplosiva Elettra, ha pubblicato per Universal Music "Scorzese", il singolo di ...

Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, esordisce ufficialmente nella musica con “Scorzese”

Il momento della musica per Ginevra Lamborghini è arrivato, la sorella di Elettra esordisce ufficialmente per la Universal con il singolo "Scorzese". Per chi la segue sui suoi canali social non è una ...

