Di Maio colpito da un gavettone durante un comizio in Campania | VIDEO

Sorpresa bagnata per Luigi Di Maio durante un comizio elettorale nella cittadina di Massimo Troisi, San Giorgio a Cremano (Napoli) in Campania. Il gavettone a Di Maio che si è preso in testa il ministro è stato firmato con i cellulari e i VIDEO sono finiti in rete, diventando virali tra i commenti ironici. Di Maio si trovata tra la folla per sostenere pubblicamente la candidatura di una esponente della politica locale.

