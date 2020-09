Dai sovranisti abruzzesi zero aiuti alle imprese. La giunta Marsilio prima promette e poi dimentica aziende e partite Iva

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 16 settembre 2020) Il contributo a fondo perduto promesso da Regione Abruzzo per, esercizi commerciali eIva non è ancora arrivato a destinazione. A denunciarlo il vicepresidente del Consiglio regionale abruzzese Domenico Pettinari. “Abbiamo circa 22milaIva che aspettano ancora che l’ente regionale si dia una mossa”, ha detto. Tali ritardi non sono del resto una novità per lasovranista di Marco, che persino sul Cura Abruzzo è ormai alla terza stesura, viste le precedenti bocciature del governo per mancanza di coperture finanziarie. La Regione dovrà modificare le correzioni delle revisioni già riviste. Non è uno scioglilingua, ma l’amara realtà di una proposta di legge regionale riproposta peggio di quella ...