Call of Duty Warzone: in arrivo una versione mobile? (Di mercoledì 16 settembre 2020) Appena trapelato in rete un dettaglio che allude palesemente ai piani di Activision per una versione mobile di Call of Duty: Warzone. Ecco tutti i dettagli Call of Duty: Warzone potrebbe in futuro espandersi oltre i PC e le console. A quanto pare, Activision ha iniziato a mettere su un team per creare una versione di Call of Duty: Warzone per dispositivi mobile. Un annuncio di lavoro (ora rimosso) ha rivelato che il gigante dell’intrattenimento videoludico è alla ricerca di un produttore esecutivo che supervisionerà la transizione del gioco ai dispositivi mobili. Ecco le caratteristiche del presunto Call of Duty: ... Leggi su tuttotek (Di mercoledì 16 settembre 2020) Appena trapelato in rete un dettaglio che allude palesemente ai piani di Activision per unadiof. Ecco tutti i dettagliofpotrebbe in futuro espandersi oltre i PC e le console. A quanto pare, Activision ha iniziato a mettere su un team per creare unadiofper dispositivi. Un annuncio di lavoro (ora rimosso) ha rivelato che il gigante dell’intrattenimento videoludico è alla ricerca di un produttore esecutivo che supervisionerà la transizione del gioco ai dispositivi mobili. Ecco le caratteristiche del presuntoof: ...

