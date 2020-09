Calciomercato, l’agente di Emerson Palmieri: “Può tornare in Italia”. Inter in corsa, West Ham e Napoli… (Di mercoledì 16 settembre 2020) Quale futuro per Emerson Palmieri?Secondo quanto riportato dal noto quotidiano britannico 'The Indipendent', nonostante il recente approdo in nerazzurro di Aleksandar Kolarov, l'Inter non avrebbe abbandonato del tutto l'idea di riportare l'esterno italo-brasiliano in Italia. In uscita dal Chelsea, il classe 1994 piace molto al West Ham, che avrebbe già contattato i Blues. Tuttavia, il club inglese avrebbe chiesto il calciatore in prestito, ma il Chelsea preferirebbe cederlo a titolo definitivo, con la società meneghina che potrebbe approfittarne, tornando in corsa.Ma non solo; chi avrebbe messo nel mirino Emerson è anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Intanto, in merito al possibile ritorno in Italia del giocatore originario di San Paolo si è espresso ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 16 settembre 2020) Quale futuro per?Secondo quanto riportato dal noto quotidiano britannico 'The Indipendent', nonostante il recente approdo in nerazzurro di Aleksandar Kolarov, l'non avrebbe abbandonato del tutto l'idea di riportare l'esterno italo-brasiliano in Italia. In uscita dal Chelsea, il classe 1994 piace molto alHam, che avrebbe già contattato i Blues. Tuttavia, il club inglese avrebbe chiesto il calciatore in prestito, ma il Chelsea preferirebbe cederlo a titolo definitivo, con la società meneghina che potrebbe approfittarne, tornando in.Ma non solo; chi avrebbe messo nel mirinoè anche il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Intanto, in merito al possibile ritorno in Italia del giocatore originario di San Paolo si è espresso ...

DiMarzio : L'agente di #Szoboszlai ai nostri microfoni: 'Rimane al #Salisburgo, la decisione non cambierà' - Glongari : Conferme sul forte interesse dell’#OL nei confronti di #Paqueta del #Milan. Trattativa portata avanti direttamente… - sscalcionapoli1 : Gazzetta - Milik, in arrivo l'agente in Italia: il problema non è la Roma #calciomercato - Mediagol : #Calciomercato, l’agente di #EmersonPalmieri: “Può tornare in Italia”. #Inter in corsa, West Ham e #Napoli… - Mediagol : #Calciomercato, l'agente di Emerson Palmieri: 'Può tornare in Italia'. #Inter in corsa, West Ham e #Napoli...… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato l’agente Calciomercato, i trasferimenti più cari di sempre di portieri italiani. CLASSIFICA Sky Sport