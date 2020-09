Anticipazioni Uomini e Donne 16 settembre: lite tra Tina e Armando (Di mercoledì 16 settembre 2020) Anticipazioni Uomini e Donne 16 settembre: nella puntata di oggi si continuerà a parlare di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli (“Sirius”). Il ragazzo farà un clamoroso annuncio sulle sue frequentazioni. Inoltre assisteremo ad un litigio tra Tina Cipollari ed Armando Incarnato. Per quanto riguarda i più giovani protagonisti del dating – show di Maria De Filippi, vedremo i risultati delle esterne delle troniste Sophie e Jessica. Anticipazioni Uomini e Donne 16 settembre: Tina mette in dubbio la sincerità di Armando. Nicola ha iniziato a conoscere Veronica Oggi pomeriggio “Uomini e Donne” ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 16 settembre 2020)16: nella puntata di oggi si continuerà a parlare di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli (“Sirius”). Il ragazzo farà un clamoroso annuncio sulle sue frequentazioni. Inoltre assisteremo ad un litigio traCipollari edIncarnato. Per quanto riguarda i più giovani protagonisti del dating – show di Maria De Filippi, vedremo i risultati delle esterne delle troniste Sophie e Jessica.16mette in dubbio la sincerità di. Nicola ha iniziato a conoscere Veronica Oggi pomeriggio “” ...

