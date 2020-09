Al supermercato col nipotino per rubare: non supera 'l'esame' della cassa, denunciato (Di mercoledì 16 settembre 2020) Si è presentato alle casse, tenendo per mano il nipotino, come se nulla fosse. Ma poco prima aveva rubato una confezione di formaggio mix grattugiato, una di dadi brodo classico e un paio di calzini, ... Leggi su forlitoday (Di mercoledì 16 settembre 2020) Si è presentato alle casse, tenendo per mano il, come se nulla fosse. Ma poco prima aveva rubato una confezione di formaggio mix grattugiato, una di dadi brodo classico e un paio di calzini, ...

Forlì, ruba al supermercato accompagnato dal nipotino

Forlì, 16 settembre 2020 - Accompagnato dal nipotino di 7 anni, un 62enne forlivese, incensurato, ha pensato di rubare dalle scansie di un supermercato. L’uomo, scoperto, è stato denunciato. Il 62enne ...

Irrompe nel supermercato e lo rapina, ma la sua fuga dura poco: 23enne finisce in carcere

MONTERONI (Lecce) – Armato di pistola e col volto coperto da passamontagna, si è presentato davanti alle casse del supermercato “Eurospin” di Monteroni ed ha minacciato la cassiera per farsi consegnar ...

Torino, rapina in banca a colpi di tosse: «Consegnate i soldi o vi contagio col Covid»

Ha minacciato i cassieri dicendo loro che li avrebbe contagiati con il Covid e ha persino simulato alcuni colpi di tosse per farsi consegnare il denaro. Il fatto è accaduto nei giorni scorsi in una ba ...

