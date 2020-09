Agroppi | Pirlo allenatore dopo una lezione Mancini? Gli hanno regalato il patentino

Mercato_SerieA : Agroppi al veleno: 'Pirlo allenatore con una sola lezione, Mancini fa il portoghese...' - TUTTOJUVE_COM : Agroppi: 'Mi chiedo come faccia Pirlo a diventare allenatore dopo una sola lezione' - iojuventino : Cosa è il disagio? Beh, qui trovate un esempio. - BrunoGiovanni6 : -

Ultime Notizie dalla rete : Agroppi Pirlo

Aldo Agroppi, ex calciatore e allenatore ... Bisogna vederlo in campo, se facesse l'indossatore sicuro sì. Pirlo ha preso il patentino d'allenatore? Mi chiedo come faccia Pirlo a diventare allenatore ...Aldo Agroppi, ex calciatore e allenatore, è intervenuto ai microfoni de "I Tirapietre", programma condotto da Luca Cirillo e Donato Martucci, sulle frequenze di Radio Amore Campania. Ecco quanto evide ...