Aborto farmacologico, la regione Piemonte verso obbligo di ricovero con la Ru486 (Di mercoledì 16 settembre 2020) Continua la battaglia parallela del Piemonte leghista su Aborto farmacologico e Ru486: sta, di fatto, andando avanti l’iniziativa portata avanti dall’assessore regionale Maurizio Marrone, in contrasto con le direttive del ministero della Salute con a capo Roberto Speranza, per linee guida regionali specifiche che fermino la somministrazione della Ru486 nei consultori e la sua distribuzione in Day Hospital al termine dell’emergenza Covid. Tornando all’obbligo di ricovero di fatto superato dal ministero su scala nazionale pochi mesi fa. Quella sull’Aborto farmacologico «è una proposta dell’assessore» Marrone, «che verrà portata prima in maggioranza per una valutazione ... Leggi su open.online (Di mercoledì 16 settembre 2020) Continua la battaglia parallela delleghista su: sta, di fatto, andando avanti l’iniziativa portata avanti dall’assessore regionale Maurizio Marrone, in contrasto con le direttive del ministero della Salute con a capo Roberto Speranza, per linee guida regionali specifiche che fermino la somministrazione dellanei consultori e la sua distribuzione in Day Hospital al termine dell’emergenza Covid. Tornando all’didi fatto superato dal ministero su scala nazionale pochi mesi fa. Quella sull’«è una proposta dell’assessore» Marrone, «che verrà portata prima in maggioranza per una valutazione ...

