(Di mercoledì 16 settembre 2020) La, con star Michael Keaton e destinata a Hulu, avrà tra i proprianche l'attoresarà uno deidi, lalimitata di Hulu basata sul libro di Beth Macy che avrà come star Michael Keaton. Il progetto sarà composto da otto episodi e sarà prodotto da Warren Littlefield e Touchstone Television.è stata scritta da Danny Strong e verrà diretta da Barry Levinson. Al centrotrama delle puntate ci sarà la lotta contro la dipendenza da oppiacei raccontando quello che accade in una comunità minerariaVirginia alle prese ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Will Poulter tra i protagonisti della serie Dopesick -

Ultime Notizie dalla rete : Will Poulter

Movieplayer.it

La serie Dopesick, con star Michael Keaton e destinata a Hulu, avrà tra i propri protagonisti anche l'attore Will Poulter. Will Poulter sarà uno dei protagonisti di Dopesick, la serie limitata di Hulu ...Le biancorosse pareggiano 2-2. Il campionato al via sabato prossimo. Busto Arsizio – Le biancorosse si preparano al via. A una settimana esatta dall’inizio del campionato della massima serie della pal ...Igor Gorgonzola Novara: Populini 6, Herbots 13, Napodano, Zanette 4, Battistoni 1, Bosetti 7, Chirichella 4, Sansonna (L), Hancock, Bonifacio 3, Washington 6, Smarzek 17, Costantini ne, Daalderop 14.