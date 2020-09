Venere, possibili tracce di vita sul pianeta “inospitale” (Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – Si chiama fosfina, o fosfuro d’idrogeno, e per gli scienziati potrebbe essere una probabile spia della vita su Venere, pianeta considerato inospitale. Trovata nell’atmosfera del pianeta, tale molecola, composta da un atomo di fosforo e tre di idrogeno, sulla Terra è prodotta solo industrialmente o da microrganismi che prosperano in ambienti privi di ossigeno. La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature Astronomy, è del gruppo internazionale coordinato da Jane Greaves, dell’Università britannica di Cardiff. Lo studio è basato sulle osservazioni del James Clerk Maxwell Telescope (Jcmt), gestito dall’Osservatorio dell’Asia orientale, alle Hawaii, e dalle antenne Alma (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), in Cile, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 15 settembre 2020) (Teleborsa) – Si chiama fosfina, o fosfuro d’idrogeno, e per gli scienziati potrebbe essere una probabile spia dellasuconsiderato inospitale. Trovata nell’atmosfera del, tale molecola, composta da un atomo di fosforo e tre di idrogeno, sulla Terra è prodotta solo industrialmente o da microrganismi che prosperano in ambienti privi di ossigeno. La scoperta, pubblicata sulla rivista Nature Astronomy, è del gruppo internazionale coordinato da Jane Greaves, dell’Università britannica di Cardiff. Lo studio è basato sulle osservazioni del James Clerk Maxwell Telescope (Jcmt), gestito dall’Osservatorio dell’Asia orientale, alle Hawaii, e dalle antenne Alma (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), in Cile, ...

