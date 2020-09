Traffico Roma del 15-09-2020 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 15 settembre 2020) LuceverdeBuonasera e ben trovati dalla redazione prudenza sul grande raccordo anulare dove nell’ultima ora a causa di un incidente se si viaggia in coda lungo la carreggiata esterna tra la Casilina e l’uscita per la centrale del latte orario di punta aumento degli spostamenti sul tratto Urbano della A24 in particolare tra Viale Palmiro Togliatti elgra Provenendo da Lecce città circolazione sostenuta su via Delle Foro Italico tra la galleria Giovanni XXIII e via Salaria In entrambe le direzioni sulla tangenziale estsempre maggiormente concentrato verso San Giovanni tra via Tiburtina alle bivio per la A24 e proseguendo tra viale dello Scalo di San Lorenzo e viale Castrense diversi gli interventi di manutenzione acon le conseguenti difficoltà per chi guida alla Cecchignola sono dunque ...